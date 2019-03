Ginástica Artística: Mais confiante, Diego Hypólito disputa Copa do Mundo de Doha

Na volta após dois anos, Diego Hypolito ficou fora da final do solo em Baku

Rio de Janeiro – O brasileiro Diego Hypólito volta a competir nesta quarta-feira, quando participará da qualificação da prova do solo, válida pela Copa do Mundo de Ginástica Artística por aparelhos de Doha, no Qatar. A qualificação começará a partir das 9h30 (de Brasília). Caso se classifique, Diego Hypólito disputará a final na sexta-feira, a partir das 10h.

Após ter retornado às competições internacionais na etapa anterior, realizada no Azerbaijão, Diego tenta agora avançar à final, que lhe renderá pontos na corrida por uma vaga à Olimpíada de Tóquio 2020.

Em Baku, o ginasta não passou para a final. Agora, segundo o técnico Ricardo Yokoyama, ele se apresenta mais confiante para conquistar um bom resultado. “A participação na outra etapa e as falhas cometidas na reestreia o deixaram mais atento. Acredito que por isso ele apresentará uma maior tranquilidade na prova em Doha”, afirmou.

Ontem, Diego Hypólito participou do treino de pódio e segundo Yokoyama, teve uma boa performance. “Minha expectativa é que na qualificação ele se apresente melhor e sem cometer falhas graves. Teremos alguns adversários que estavam em Baku, mas há outros ginastas muito bons que vieram somente para Doha”, disse o treinador brasileiro.

Corrida olímpica

O ranking olímpico da Copa do Mundo por aparelhos vai considerar os três melhores resultados de cada ginasta no respectivo aparelho, contabilizando os resultados combinados das temporadas 2018/19 e 2019/20. O melhor ginasta em cada aparelho neste ranking irá para a Olimpíada.