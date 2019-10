Gearbest e a novidade aos consumidores brasileiros

Hoje em dia é super comum as pessoas efetuarem compras pela internet, isso é fato. Porém, fazer compra online em sites chineses tem se tornado uma prática ainda mais habitual.

Isso se dá pelo fato de que cada vez mais consumidores brasileiros têm buscado sites confiáveis e que oferecem produtos por um preço acessível comparado aos produtos nacionais.

Entretanto, para adquirir produtos em sites da China de forma segura é necessário pesquisar bem como funcionam cada uma das lojas online. Pois, foi comprovado que 75% das pessoas que compram da China sem obter as devidas orientações, acabam tendo prejuízos em suas compras.

Hoje, nós vamos falar de uma novidade que o Gearbest trouxe para os consumidores brasileiros.

O site de compras online considerado como um dos mais conhecidos acaba de abrir um novo depósito no Brasil, o que irá facilitar ainda mais a vida dos brasileiros.

Você já conhece o Gearbest? Se não conhece, fique por dentro de como funciona a loja…

Trata-se de um e-commerce considerado muito seguro entre os sites de compras da China. Seu maior destaque é venda de celulares e tablets a ótimos preços. Nele você encontra grandes marcas chinesas, como Xiaomi, HTC, Zenfone, Huawei e OnePlus.

Inclusive, o GearBest tem nota 9.69, de um total de 10, em um dos sites de reviews mais conhecidos dos Estados Unidos.

A loja oferece pagamento por boleto bancário e cartão de crédito, incluindo a opção de parcelamento em até 12 vezes.

Mas, o que vem chamando a atenção dos consumidores brasileiros nos últimos dias é que com a abertura de um novo depósito no Brasil, a empresa poderá oferecer a entrega em até cinco dias com frete grátis para todo o país.

Porém, pelo fato de essa ser uma ação que ainda está em fase experimental, os produtos inclusos nessas condições ainda são poucos, a maioria são equipamentos profissionais. Mas, de acordo com o portal Mobizoo a variedade deverá aumentar à medida que a empresa ampliar sua operação local (provável que nos próximos meses).

Para aqueles que estão curiosos para descobrir quais são os produtos que se encaixam nas condições citadas acima, basta acessar o site e localizar os produtos da campanha, que estão disponíveis na seção “Enviado do Brasil”.

A assessoria de marketing da Gearbest anunciou ao portal Mobizoo que outros eletrônicos, como: fones de ouvido, smartbands, smartwatches e dispositivos IoT, estarão disponíveis para pronta entrega.

Porém, para aqueles que estão ansiosos pelos smartphones, ainda não há previsão de quando estarão disponíveis no depósito para consumidores brasileiros. De acordo com a representante, apesar de ainda não ser neste ano, está nos planos da loja.

Sem dúvidas, essa foi uma grande investida para alavancar ainda mais os negócios da empresa pensando no potencial do mercado brasileiro.

Informe publicitário