Entra em vigor nesta segunda-feira (25), o aumento de 4% do gás liquefeito de petróleo (GLP) anunciado na semana passada pela Petrobras.

Esta é a segunda vez que o preço do gás fica mais salgado. O primeiro aumento foi no dia 21 de outubro, quando o aumento anunciado do preço do GLP residencial ficara entre 4,8% e 5,3%, enquanto a elevação no valor do GLP empresarial fora de 2,9% a 3,2%. O gás de cozinha tem alta acumulada de quase 5% este ano.