Futsal feminino no Estadual

De olho nas disputas da temporada que marcará o retorno do futsal feminino de Cascavel aos campeonatos da Federação Paranaense de Futebol de Salão, os times cascavelenses das categorias adulta e sub-17 estão em contagem regressiva para iniciar o Estadual, na próxima semana.

Pela Série Ouro do Paranaense, na categoria adulta, o Cascavel Futsal Feminino estreará em casa no dia 5 (domingo), contra a equipe de Arapongas, às 14h, no Ginásio da Neva.

A competição conta ainda com os times de Cianorte, Toledo, Londrina, Ponta Grossa, Guarapuava, Maringá, Colombo, Cantagalo e Telêmaco Borba. Todos os participantes se enfrentarão em turno único na primeira fase, que irá até o dia 17 de agosto, e os oito melhores avançarão às quartas de final.

Comandada por Luiz Vogt, o Buchecha, a equipe cascavelense conta 10 atletas da categoria e outras quatro que atuam também pelo elenco sub-17. No total, apenas três delas são de Cascavel, mas o entrosamento parece afinado, pois no mês passado, no dia 9 de março, a Serpente faturou o título da 5ª Copa Kagiva, realizada em Toledo e que contou com os times de Colombo e Toledo, que também estarão no Estadual.

Sub-17

Já a equipe sub-17 do Cascavel Futsal Feminino, também comandada por Buchecha, fará sua estreia no Campeonato Paranaense da categoria em Curitiba, nos dias 3 (sexta-feira) e 4 (sábado) de maio. Os compromissos pela 1ª fase do Estadual serão contra Londrina, Itaipulândia e o anfitrião Curitiba/Cancun. Ao todo a competição conta com 16 times, que terão os resultados da 1ª fase válidos para a formação dos grupos da 2ª fase. De acordo com o treinador cascavelense, há mais de dez anos o município não disputa os Estaduais femininos adulto e sub-17 da Federação Paranaense.

Escolinhas em dois polos

Além das equipes sub-17 e adulta, voltadas ao rendimento, o futsal feminino de Cascavel conta com duas escolinhas da modalidade. São dois projetos sociais, que funcionam no Bairro São Cristóvão e no Jardim União, destinado a jovens de 11 a 14 anos de idade. As aulas na quadra de esportes do Colégio Estadual Marilis Faria Pirotelli ocorrem às segundas-feiras e as na quadra do Centro Poliesportivo às terças-feiras, a partir das 17h45 em ambos os dias. Já o treinamento das equipes de rendimento é realizado no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto.