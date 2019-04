FUTEBOL | Toledo volta a treinar para jogo de volta da final

Com o sentimento de dever cumprido, após a vitória por 1 a 0 no jogo de ida da decisão do Paranaense 2019, graças ao gol marcado aos 47min do 2º tempo por Fandinho (foto), o Toledo volta a treinar nesta terça-feira, de olho na partida de volta da final, marcada para domingo (21), na Arena da Baixada. A vitória toledana, embaixo de muita chuva, lavou a alma do torcedor, que agora poderá ver o Porco empatar para ficar com o título inédito. Já o Furacão tem que vencer por dois gols de diferença para ser campeão ou por um para levar a disputa aos pênaltis.