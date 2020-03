Futebol feminino: Brasil enfrenta Holanda pelo Torneio da França

Rio de Janeiro – A seleção brasileira feminina de futebol inicia nesta quarta-feira (4) a reta final de preparação para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, em duelo com a atual campeã europeia e vice-campeã mundial Holanda, às 20h (de Brasília), em Valenciennes, pela primeira edição do Torneio da França.

A competição será realizada até a próxima terça-feira (10) e terá jogos também em Calais. Além do país anfitrião e de Brasil e Holanda, a competição contará com a seleção do Canadá.

Depois das holandesas, as brasileiras voltarão a campo no sábado (7) para enfrentar as francesas, às 21h, numa reedição do confronto das oitavas de final da Copa do Mundo de 2019, disputada na França. Na ocasião, a França eliminou o Brasil com uma vitória por 2 a 1, na prorrogação, em Le Havre.

Depois, a seleção brasileira se despedirá do Torneio da França na terça-feira (10), às 19h, contra o Canadá, em Calais. Em novembro deste ano, o Brasil goleou o Canadá por 4 a 0 em amistoso válido pelo Torneio da China, em Chongqing.

Aliás, sob o comando de Pia Sundhage, após a Copa da França, o Brasil disputou oito amistosos e ainda não perdeu. Foram seis vitórias (sobre Argentina, Inglaterra, Polônia, Canadá e México, duas vezes) e dois empates (com Chile e China, ambos seguidos de derrotas nos pênaltis).

Além do Torneio da França, o calendário da seleção feminina para 2020 prevê mais duas Datas Fifa de amistosos, entre 6 e 14 de abril e entre 1º e 10 de junho. O futebol feminino nos Jogos de Tóquio começará no dia 22 de julho.