França, Croácia, Itália e Alemanha entram em campo pelas Eliminatórias

Zurique – As eliminatórias para a Eurocopa de 2020 reservam partidas interessantes para este sábado. A Croácia recebe o País de Gales, de Gareth Bale, às 10h (de Brasília), enquanto Itália, Alemanha, Bélgica e França jogam fora de casa – todas às 15h45 – e apostam em jogadores consagrados e nova geração.

FRANÇA

A França joga fora de casa contra a Turquia. A seleção francesa, atual campeã do mundo, conta com jogadores novatos, que foram convocados pela primeira vez. É o caso do goleiro do Lille, Mike Maignan, e o zagueiro do Barcelona, Lenglet. Varane, Pogba, Ndombele, Kante, Mbappé e Griezmann estão entre os convocados.

ITÁLIA

A Itália visita a Grécia. O treinador Roberto Mancini aposta em uma nova geração de jogadores. Os zagueiros, Acerbi (Lazio) e Spinazzola (Juventus), são exemplos para a defesa. Barella (Cagliari), Pellegrini e Zaniolo (Roma) renovam o meio de campo, enquanto Chiesa (Fiorentina) e Kean (Juventus), o ataque. O veterano Quagliarella também foi convocado, assim como Jorginho, Verratti e Chiellini.

ALEMANHA

Após a eliminação na Liga das Nações e a decepcionante campanha na última Copa do Mundo, o treinador Joachim Löw balança no cargo da seleção. A Alemanha enfrenta a Bielorrússia, fora de casa sem Tony Kroos e Ter Stegen, fora da convocação. O jovem Kai Havertz foi um dos grandes jogadores do último Campeonato Alemão e quer mostrar serviço. Draxler, Reus, Gündogan, Sané e Gnabry são outros destaques.

BELGAS E CROATAS

A Bélgica recebe o Cazaquistão, enquanto a Croácia mede forças com o País de Gales. Os belgas apostam em jogadores consagrados, como Mertens, Lukaku, Kompany, De Bruyne e Hazard. Os croatas, por sua vez, em Modric e Rakitic.