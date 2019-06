Foz do Iguaçu reúne ciclistas de toda região

Foz do Iguaçu – Depois de reunir mais de 230 ciclistas em Toledo na primeira etapa, o Campeonato Oeste Paraná de Ciclismo, certame que realiza sua primeira temporada em 2019, chega a Foz do Iguaçu neste fim de semana, com a segunda etapa marcada para domingo.

A prova será realizada na região central da cidade, facilitando o acesso para que o público acompanhe as disputas nas 13 categorias da competição, que contemplam atletas de diferentes idades e técnicas. Pela proximidade com o Paraguai, o evento também atrairá competidores do país vizinho. No total, o circuito terá 2,7 quilômetros de percurso.

“Montamos um traçado para aflorar a capacidade de todos os participantes, sem favorecer algum tipo específico de ciclista. Quem for mais completo vai ser dar bem”, comenta o organizador do evento, Luciano Carvalho, diretor da Velho Oeste, que promove o campeonato.