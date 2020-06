Foz do Iguaçu registra 8º óbito por dengue

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou nesta terça-feira (23), a oitava morte por dengue no município. O paciente, um homem de 68 anos, hipertenso e diabético, deu entrada na UPA João Samek, dia 28 de fevereiro, em estado grave levado pelo SAMU.

Na admissão, o paciente encontrava-se em estado grave e foi transferido ao Hospital Municipal Germano Lauck onde foi confirmado para dengue. No HM permaneceu internado até o dia 16 de abril, onde evoluiu para óbito por complicações das doenças pré-existentes, agravadas pela dengue.

Foz do Iguaçu contabiliza 25.613 notificações de dengue e 18.991 casos confirmados. Os distritos sanitários com maior número de pessoas confirmadas são Norte e Leste, com 27% e 24%, respectivamente.

