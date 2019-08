Foz do Iguaçu apresenta cinco reforços para estreia, domingo

Foz do Iguaçu – Após duas rodadas já realizadas, o Foz do Iguaçu FC, enfim, terá seu primeiro compromisso na Taça FPF. Neste fim de semana, o Azulão da Fronteira desafiará o Independente São-Joseense em São José dos Pinhais, às 11h de domingo, no Estádio do Pinhão.

E na véspera do embarque para a cidade localizada na região metropolitana de Curitiba, marcado para esta sexta-feira, o time iguaçuense apresentou cinco reforços para a competição, realizada na categoria sub-23.

O técnico Rodrigo Cascca espera contar com todos na estreia: o goleiro Eder (Eder da Silva Moreira), vindo do Gaúcho-RS; os zagueiros Igor Souza (Igor Mateus de Souza Wilhelms), vindo do Guarany-RS, e Pavani (Rafael Vinicius Pavani dos Santos), vindo do Ituano-SP; o lateral-direito Felipe Dartora Cardoso (Luiz Felipe Dartora Cardoso), vindo do Gaúcho-RS; e o atacante Luan (Luan Cardoso da Silva), vindo do União de Francisco Beltrão.

A Taça FPF foi aberta no dia 28 de julho com a vitória do São-Joseense por 3 a 0 sobre o Nacional. No mesmo dia, o Foz deveria ter recebido o Batel, mas o confronto foi adiado por conta de reformas no Estádio do ABC – este jogo ficou para o dia 28 de agosto. Já a 2ª rodada ocorreu no fim de semana, com vitória do São-Joseense sobre o Batel e do Apucarana sobre o Nacional, ambas por 1 a 0 – o Foz folgou.

Para este domingo (11), pela 3ª rodada, além de São-Joseense x Foz, está marcado o duelo entre Apucarana e Batel, também às 11h. O Nacional folga. Apenas essas quatro equipes disputam a Taça FPF, que premia o campeão com uma vaga na Série D do Brasileiro 2020, apesar de o Rio Branco contestar isso na Justiça (ver mais no Panorama Esportivo, nesta página).