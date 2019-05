Fórum da piscicultura tem nova data

O 1º Fórum de Piscicultura das Cooperativas Paranaenses será realizado em nova data: 26 de junho. O evento, previsto inicialmente para ocorrer hoje (23), terá a mesma programação divulgada anteriormente e limite de vagas.

A iniciativa é do Sistema Ocepar e conta com o apoio da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná). As atividades ocorrerão no Câmpus Toledo da PUCPR. A ideia é reunir profissionais e produtores cooperados que atuam com a produção de peixes, com o propósito de apoiar o desenvolvimento da atividade nas cooperativas do Paraná. Atualmente o setor possui capacidade de produção de 200 mil tilápias por dia, concentrada na região oeste.

O Fórum será realizado das 8h30 às 16h50, na sala 7 do Bloco Didático. A programação contempla a apresentação de quatro palestras: “Mercado da tilápia, perfil dos consumidores e perspectivas futuras”, com Aldi Feiden, da Unioeste; “O desafio da nutrição e alimentação de tilápias”, com Wilson Massamitu Furuya, da UEPG; “Desafios do produtor: qualidade x produtividade”, com Arcângelo Augusto Signor, do IFPR, e “Qualidade da água aliada à produtividade e piscicultura”, com André Luis Gentelini, também do IFPR.

As inscrições devem ser feitas até o dia 19 de junho pelo agente de DH da cooperativa. Mais informações com Alexandre Monteiro: alexandre.monteiro@sistemaocepar.coop.br e 41 3200-1114.