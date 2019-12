Formanda de Fotografia faz estudo e ensaio fotográfico sobre autoestima na 3ª idade

Suelen Montanari conseguiu captar diversos sentimentos a partir do ensaio fotográfico que realizou com um grupo de idosos do Centro de Convivência Nair Ventorin Gurgacz. As dez fotografias não passam despercebidas, uma vez que, através dos cliques, foi possível retratar várias histórias.

A formanda do curso de Fotografia do Centro Universitário FAG escolheu a autoestima na terceira idade como tema de um ensaio fotográfico, que também se tornou seu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso).

Suelen trabalha no Centro de Convivência e decidiu realizar o trabalho no espaço que atende idosos desde 2005.

O primeiro passo foi a realização de uma oficina de fotografia básica com celular em companhia de 40 idosos com ênfase na selfie. “A particularidade de uma selfie é que ela é tirada com o objetivo do fotógrafo de se mostrar no ambiente retratado. Com a disseminação das redes sociais, essa prática se tornou corriqueira, porém, os idosos não acompanharam esse processo de evolução como deveriam devido à falta de acesso e entendimento das novas tecnologias”, revela a pesquisadora.

Dentre os 40 idosos, foram selecionados dez para posterior elaboração de um ensaio fotográfico com o intuito de afirmar a autoestima. “O ensaio fotográfico teve também o poder de relembrar sentimentos e memórias afetivas contidos em seus detalhes, que trazem o olhar para uma perspectiva mais positiva, mostrando os idosos como exemplos de força e persistência”, acrescenta Suelen.

O ensaio conta com um pequeno relato sobre as histórias dos idosos escolhidos para o trabalho. Um exemplo é a de Dona Iracema: “Doce Iracema, 72 anos, reflexiva e intimista, olhar longe e expressão sonhadora, carrega cicatrizes de um passado cheio de arrependimentos, mas que, no decorrer do tempo, conseguiu ser feliz. Seu maior sonho desde jovem é ter um Fusca”.

O trabalho foi orientado pelo professor e coordenador do curso de Fotografia, Ralph Willians.

Além de ter sido aprovada no TCC com o trabalho, na Semana COMFAG também venceu em duas categorias da mostra competitiva: Portfólio e Fotografia Livre (com o retrato “Olhar de Jesus”, que integra o ensaio fotográfico). “A realização desse trabalho contribuiu de forma valiosa na percepção da autoestima do idoso, pois eles tiveram um momento único, possibilitando que vivenciassem algo diferente, se sentissem bem e confiantes, visto que muitos não tiveram esse acesso no decorrer da vida. O projeto nasceu a partir do desejo de conhecer mais e oportunizar à terceira idade o contato com o estúdio fotográfico através da oficina de fotografia básica com uso do celular para os idosos se sentirem atualizados. Foi gratificante ter vivido essa experiência de fotografar uma geração que permitiu que as emoções fluíssem para eternizar sua beleza e por proporcionar um momento único”, finaliza Suelen.