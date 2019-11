Flamengo volta a campo pela 35ª rodada da Série A do Brasileirão 

Depois de faturar a Libertadores e o Brasileirão no último fim de semana, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (27) com mudanças no time para enfrentar o Ceará, às 21h30, no Maracanã, pela 35ª rodada da Série A. Mesmo em busca de recordes no campeonato nacional e estádio lotado – mais de 57 mil ingressos foram vendidos antecipadamente – para ver o Rubro-Negro receber o troféu de campeão brasileiro, o técnico Jorge Jesus deve poupar parte dos titulares.

Da equipe que começou jogando diante do River Plate, é possível que apenas Rodrigo Caio e Everton Ribeiro comecem jogando. No entanto, uma avaliação física ainda será feita com todo grupo para saber quem estará à disposição.

Nomes como Vinicius Souza, o Vinição, Diego, Vitinho e Reinier devem estar no time titular. Assim como Lincoln, substituto natural de Gabigol, herói da conquista rubro-negra diante os argentinos.

Quer mais?

A escalação desta noite só será confirmada momentos antes do jogo com o Ceará, mas independentemente dela, o Flamengo, que ao vencer o Grêmio na 33ª rodada chegou aos 25 triunfos e se tornou a equipe com mais vitórias na história do Brasileirão dos pontos corridos, ultrapassando o Cruzeiro de 2014, o Corinthians de 2015 e o Palmeiras de 2016, ainda busca outros recordes no campeonato.

E, caso não perca em nenhuma das últimas quatro rodadas, o Rubro-Negro, batido apenas três vezes na atual edição, também deterá o recorde de time com menos derrotas. O Palmeiras de Felipão no ano passado e o São Paulo de 2006 foram derrotados quatro vezes.

Com 81 pontos, o Flamengo já igualou a histórica pontuação do Corinthians de 2015 e basta um empate nas últimas quatro rodadas para se tornar a equipe com mais pontos do Brasileiro de pontos corridos com 20 clubes. Já na era total dos pontos corridos, é impossível alcançar os 100 pontos do Cruzeiro de 2003, mas pode ultrapassar o aproveitamento de 72,5% dos pontos daquele time da Raposa.

O Flamengo de 2019 pode também ultrapassar o Corinthians de 2015 e o Palmeiras de 2018, que fizeram 50 pontos em seus domínios. O Fla tem 47 pontos conquistados como mandantes (15 vitórias e dois empates) e pode ainda encerrar o campeonato invicto em casa, feito conquistado apenas pelo Grêmio de 2009 e pelo Atlético-MG de 2012.