Flamengo passa pelo Emelec nos pênaltis e se classifica

Vitória do Flamengo garantiu a vaga na semifinal da Libertadores.

O Flamengo conseguiu levar a decisão contra o Emelec (EQU) para os pênaltis nesta quarta-feria (31), ao vencer no tempo normal por 2 a 0 e nas cobranças e uma defesa do goleiro Diego Alves, levou a melhor na disputa (4 a 2) e garantiu a heroica classificação para as quartas de final da Copa Libertadores.

O Flamengo começou a partida no Maracanã como era esperado: pressionando, sem dar espaços para o Emelec, já que precisava fazer 2 a 0 para levar a decisão para os pênaltis. Mas, em apenas 18 minutos, Gabriel já tinha acabado com a vantagem equatoriana. A vaga nas quartas, então, foi decidida nas penalidades, e o Rubro-Negro também venceu.

O Flamengo não ia às quartas de final da Libertadores desde 2010. Na ocasião, o Rubro-Negro foi eliminado pela Universidad de Chile. Agora, enfrentará o Internacional, num duelo de brasileiros nesta fase.