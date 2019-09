Flamengo e Inter se reencontram em momentos opostos em 2019

Rio de Janeiro – A 21ª rodada do Brasileirão começa nesta quarta-feira(25) com um duelo que opõe duas equipes que se acostumaram com partidas decisivas neste ano: Flamengo e Internacional. O jogo está marcado para as 21h30 e terá casa cheia no Maracanã. Mais de 51 mil torcedores compraram ingressos antecipadamente para ver o embate entre o líder o quarto colocado do campeonato.

Um turno depois de ter iniciado a competição com derrota por 2 a 1 no Beira-Rio, o Fla reencontra o Inter pela competição nacional e amparado à melhor fase no ano. São sete vitórias consecutivas – um recorde na história do clube – e a vaga nas semifinais da Libertadores, conquistada após 35 anos e justamente diante do adversário desta noite.

Melhor mandante do Brasileirão, o Rubro-Negro carioca quer aproveitar a rodada dupla em casa – receberá o São Paulo no sábado (28) – diante de dois adversários da parte de cima da tabela para deixar dois concorrentes diretos pelo título para trás e ainda tentar ampliar a vantagem na liderança da classificação, que hoje é de apenas três pontos para o vice-líder Palmeiras.

Além disso, o Flamengo encara essas partidas como decisivas na preparação para a semifinal da Libertadores com o Grêmio. A partida de ida será na próxima quarta-feira (2), em Porto Alegre.

Colorado

Já o Internacional ainda tenta esquecer a derrota em casa na final da Copa do Brasil para o Athetico-PR, na semana passada. No último domingo (22), venceu o lanterna Chapecoense pelo placar mínimo, no Beira-Rio. O momento para elevar o moral é propício, pois na próxima rodada terá o vice-líder do Brasileirão pela frente em casa, no domingo (29), e depois visitará o “mordido” Cruzeiro, por quem passou na semi da Copa do Brasil.