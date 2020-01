Firás Fahs inicia temporada no Troféu Ayrton Senna

A temporada de kart de 2020 começa neste fim de semana para Firás Fahs, da equipe Cellshop/SOS Proteção. O piloto de Foz do Iguaçu irá disputar o Troféu Ayrton Senna, competição que começa hoje e vai até sábado no Kartódromo Speed Park, em Birigui, interior de São Paulo. Birigui será sede do Campeonato Brasileiro, em julho, e do Mundial de Kart, no fim de outubro.

A programação do Troféu Ayrton Senna prevê treinos nesta terça e quarta-feira. Na quinta-feira ocorrem os treinos classificatórios. Para a sexta-feira estão previstas duas provas classificatórias, enquanto no sábado acontece a Prova Final, que definirá os campeões de todas as categorias.

Além de ser a primeira competição do ano, o Troféu Ayrton Senna marcará também a estreia de Firas Fahs na categoria Júnior Menor. Por isso, o piloto prevê muito trabalho para a equipe Cellshop/SOS Proteção. “Queremos aproveitar ao máximo os treinos da terça e da quarta-feira. Vamos testar várias opções de chassis e iniciar os trabalhos de acertos que visam ao Campeonato Brasileiro. Será uma categoria nova, que exige muito trabalho, mas estamos confiantes de que faremos boas provas já neste fim de semana”, acentua Firás Fahs.