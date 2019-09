Firás Fahs busca a liderança no Citadino de Kart de Foz Iguaçu

Assumir a liderança da categoria Cadete no Citadino de Kart de Foz do Iguaçu é a meta de Firás Fahs, da equipe Cellshop/SOS Proteção, na quarta e penúltima etapa do campeonato, que será disputada no próximo sábado, no Adrena Kart.

Toda a programação será desenvolvida no sábado, com treinos livres e classificatórios pela manhã e as provas no período da tarde.

Destaque no Campeonato Brasileiro de Kart, disputado em julho, em Cascavel, Firás ocupa a vice-liderança, com 55 pontos. Ele está a três pontos do líder Vitor Cartieri.

Firás treinou praticamente todos os dias nos últimos 15 dias e diz que o foco neste fim de semana será assumir a liderança: “Queremos o título desta temporada e por isso o momento de chegar à liderança é agora. Assim teremos mais tranqüilidade na Final do campeonato, marcada para o dia novembro”.

Classificação da categoria Cadete após três etapas

Pos. Piloto Pontos

1º) Vitor Cartieri 58

2º) Firás Fahs 55

3º) Júlio Enrique Brito 54

4º) Pedro Cabopianco 49

5º) Vinicius Martins 48

6º) Ana Maria 32

7º) Akyu Myasava 20