Finep realiza acompanhamento de obras

Cascavel – A Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) possui cinco projetos em andamento voltados à infraestrutura e pesquisa, que foram financiados pela Finep (Financiadora de Estudos e Projetos). Em razão disso, a Universidade recebeu Rodrigo Novis e Marcelo Sampaio, representantes da Instituição, com o objetivo de realizarem o acompanhamento técnico das obras.

Edson Antônio da Silva, diretor de Pós-Graduação da Unioeste, afirma que a parceria com a Finep é fundamental para a universidade pois muito da infraestrutura da pesquisa e da pós-graduação foi financiada por essa entidade.

As obras têm previsão de inauguração para junho de 2020 e estão distribuídas nos câmpus da Unioeste, sendo elas:

Em Cascavel, construção do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais (Bioinfra); em Toledo, subprojeto do Centro de Engenharias e Ciências Exatas (Labepec) e do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação de Desenvolvimento das Fronteiras (PGDFRON); e, em Marechal, o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Treinamento Científico-tecnológico em Ciências Agrárias e o Ambiente Multiuso de Pesquisa e Pós-Graduação em História e Geografia.