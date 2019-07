Fim da pausa: Agora os olhos se voltam aos nacionais e sul-americanos

São Paulo – Depois de quase um mês de paralisação para a Copa América, que sagrou o Brasil campeão no último domingo, os calendários nacional e sul-americano de futebol voltam à ativa com clássicos e decisões importantes neste mês de julho.

A Copa do Brasil é a primeira competição a ser retomada já nesta quarta-feira (10). O destaque vai para os confrontos Athletico x Flamengo e Palmeiras x Internacional, que envolvem equipes que também disputam a Copa Libertadores. Grêmio x Bahia completa, também na quarta-feira, os jogos de ida das quartas de final do torneio.

Na quinta-feira (11) a competição esquenta ainda mais com o clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG, às 20h (de Brasília), dando início no Mineirão à disputa por uma vaga na semifinal.

O time cruzeirense é o atual bicampeão do torneio e terá no maior rival um termômetro para saber se conseguiu resolver os problemas depois de um final de primeiro semestre tumultuado.

As partidas de volta estão agendadas para a semana seguinte, no dia 17 de julho.

Brasileirão

Já a Série A do Campeonato Brasileiro será reiniciada no próximo fim de semana com um clássico paulista. O São Paulo, nono colocado, recebe no Morumbi o líder Palmeiras. O técnico Cuca quer mostrar evolução do time que terminou em baixa o primeiro semestre do ano. O líder palmeiras quer manter o ritmo e de preferência aumentar ainda mais a distância dos adversários. O verdão tem 25 pontos, 5 a mais que o Santos que está na segunda colocação.

Veja os principais clássicos no Brasileiro em julho:

13/07 São Paulo x Palmeiras

20/07 Vasco x Fluminense

20/08 Internacional x Grêmio

21/07 Corinthians x Flamengo

28/07 Flamengo x Botafogo