Em Toledo, a Câmara decidiu engavetar o projeto da vereadora Marli do Esporte que pretendia vedar nomeação de pessoas condenadas nas Leis Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, e/ou de Inclusão, em cargos em comissão da administração pública municipal. Foram 11 votos contra a lei e seis a favor.