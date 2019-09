Fiba confirma seleções que disputarão o pré-olímpico

Rio de Janeiro – A Fiba (Federação Internacional de Basquete) anunciou as 24 seleções masculinas que disputarão as últimas quatro vagas para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. O Brasil, que foi eliminado na segunda fase da Copa do Mundo e não conseguiu garantir uma vaga direta, está entre elas.

Serão sete equipes das Américas (Brasil, Canadá, República Dominicana, México, Porto Rico, Uruguai e Venezuela), nove da Europa (Croácia, República Tcheca, Alemanha, Grécia, Itália, Lituânia, Polônia, Rússia, Eslovênia, Sérvia e Turquia), três da Ásia/Oceania (China, Coreia do Sul e Nova Zelândia) e três da África (Angola, Senegal e Tunísia).

Disputam os pré-olímpicos as 16 seleções melhores ranqueadas na Copa do Mundo que não garantiram vaga direta e outras oito melhores colocadas no ranking da Fiba que não disputaram o Mundial. No ranking atualizado, o Brasil subiu da 12ª para a 11ª posição, passando a Croácia que não jogou a Copa do Mundo.

Serão quatro torneios pré-olímpicos, cada um com seis equipes sorteadas livremente, que se enfrentam em uma sede fixa, entre os dias 23 e 28 de junho de 2020. Apenas o campeão de cada um dos quatro torneios garantirá a vaga para Tóquio 2020, que terá 12 times. A Fiba ainda não definiu a data para o sorteio dos grupos e nem as sedes, mas o Brasil pleiteia sediar um dos torneios.

Garantidos

Com o fim da Copa do Mundo de Basquete masculino, que coroou a Espanha como campeã ao vencer a Argentina na final, já são oito times classificados para as Olimpíadas de 2020, dois das Américas (Estados Unidos e Argentina), dois da Europa (Espanha e França), um da África (Nigéria), dois da Ásia/Oceania (Irã e Austrália), mais o Japão, que é convidado por ser país sede.