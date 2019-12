Férias escolares: Dez dicas para ninguém enlouquecer

Crianças correndo pela casa, cheias de energia, reclamando o tempo todo que não têm nada para fazer, jogadas no sofá o dia todo ou em frente à TV e ao computador. Pais cansados e sobrecarregados por não terem tempo de qualidade com os filhos. As férias chegaram e muitos pais já começam a “surtar”. Seria isso um castigo ou um presente para toda a família?

A melhor forma de garantir 30 dias de tranquilidade é montar uma agenda de atividades.

A psicopedagoga Fernanda Vasconcelos elaborou algumas dicas para transformar esse período em férias educativas e prazerosas com toda a família. Confira

Leitura de um livro com atividades educativas

A criança ou o adolescente pode escolher um livro, ou mais, para ler nas férias, mas não vale o livro da escola. Pode ser outro tipo de leitura, que tenha um tema bem atrativo para a molecada. Todos os dias, separe na agenda um tempo para leitura, que pode variar de dez minutos, para quem ainda não desenvolveu o hábito de leitura, até quanto tempo a criança desejar – é muito importante que essa atividade seja prazerosa e não uma obrigação. Após a leitura, pode-se criar um diário com colagem, desenhos, atividades interativas, gravar um vídeo contando sobre o que leu e aprendeu. Esta atividade pode ser feita com o sem a presença dos pais, mas é importante ao menos dar uma olhadinha.

Mães unidas, jamais serão vencidas!

Combine com um grupo de amigas que também tenham filhos pequenos e organizem a agenda de forma que um dia as crianças ficam na casa da amiga e outro dia na sua casa. Assim, você “surta” um dia só.

Peça ajuda para a família

Monte uma pequena escala com os membros da família: uma tarde na casa da vovó, uma manhã na casa da tia, um cineminha com o primo mais velho. Não tenha vergonha de organizar essa agenda contando com a ajuda da família.

Organize uma pequena viagem em família

Pode ser na praia, em um hotel fazenda ou em uma colônia de férias. Escolha um local que você possa se desligar um pouco da correria e dos afazeres da casa e focar exclusivamente na família.

Estabeleça horário para dormir

Sou a favor de a criança dormir até a hora em que o corpo pedir, principalmente nos primeiros dias das férias. Mas, definitivamente, dormir muito tarde não é saudável. Sem contar que você precisa também descansar após um longo dia de atividades.

Aproveite para visitar a família

Uma ótima atividade para fazer e que não gasta muito. Aproveitar as férias para visitar a família: pode ser a vovó, uma tia, um familiar distante. Na correria do dia a dia não sobra muito tempo para visitar as pessoas queridas, por isso, nas férias, você pode promover e agendar esses encontros em família.

Sessão cinema!

Organize uma sessão de cinema, faça pipoca, escureça a sala e chame alguns amigos. Os pais podem estar presentes ou apenas supervisionando a atividade. Existem muitos filmes que são educativos e divertidos ao mesmo tempo.

Conheça um lugar novo

Todas as férias eu coloco isso como meta: conhecer um parque novo, um museu, um shopping que nunca fui, assistir a uma peça de teatro – fazer algo diferente. Resumindo: saia da rotina!

Faça um ensaio fotográfico em família

Escolha um dia para registrar as crianças brincando, o adolescente andando de skate. Peça a eles para brincarem de youtubers e “conversar” com a câmera. Ao término do dia, vocês terão registrado momentos incríveis das férias.

Esqueça a agenda!

Separe alguns dias na semana para não fazer nada, para simplesmente deitar na rede e contar piada, comer o que tiver na geladeira, acordar tarde e não arrumar a cama. Tire alguns dias em família para simplesmente fazer o que “der na telha”.