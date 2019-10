Feira tecnológica reúne jovens cientistas de 21 países

Quinze alunos de seis escolas de Curitiba, Cornélio Procópio, Maringá, Cascavel, Palotina e Assis Chateaubriand representam o Paraná na 34ª Mostratec – Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, que ocorrerá em Novo Hamburgo (RS), no Centro de Eventos da Fenac, de 22 a 24 de outubro, das 13h30 às 21h, com entrada franca.

O evento, considerado o maior do gênero na América Latina, terá representantes de 20 países e de todos os estados brasileiros.

A Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, organizadora do evento, estima receber mais de 30 mil visitantes nos três dias do evento.

Para reduzir o dano causado às hortaliças pelo fenômeno da geada, as alunas Isadora Paulina Leão dos Santos, Isabella Stengrat Garcia e Camille Burda de Lima, do Colégio Sesi de Curitiba, desenvolveram um biofilme nano estruturado de metil celulose associado a uma substância anticongelante, o propileno glicol.

Já o aluno João Pedro Silvestre Armani, do Colégio Alfa Premium de Palotina, preocupado com a conservação de frutas na pós-colheita, desenvolveu projeto de avaliação do potencial protetor de diferentes revestimentos naturais como a quitosana, a queratina e a cera de abelhas como revestimento de frutas.

Os outros projetos do Paraná vêm das seguintes escolas: Colégio Águia Master de Cornélio Procópio, Colégio Nobel de Maringá, Centro Estadual de Educação Profissional Pedro Boaretto Neto Cascavel e do Instituto Federal do Paraná Câmpus Assis Chateaubriand.

Projetos

A Mostratec reúne jovens cientistas de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. Nesta edição serão apresentados 755 projetos divididos entre 420 na Mostratec com estudantes do Ensino Médio e Técnico e 335 na Mostratec Júnior, divididos em alunos do Ensino Fundamental com 263 projetos e da Educação Infantil com 72 projetos.

Além do Brasil, participam estudantes de 20 países: Argentina, Bielorrússia, Bósnia e Herzegovina, Cazaquistão, Chile, China, Colômbia, Equador, Espanha, Estados Unidos, Itália, México, Paraguai, Peru, Portugal, Rússia, Taiwan, Tunísia, Turquia e Ucrânia. Paralelamente, o Seminário Internacional de Educação Tecnológica (Siet), os Jogos Mostratec, a Corrida Mostratec – Feevale – Sesc e o Festival Maker e Mostratec de Robótica.

Mais informações em www.mostratec.com.br.