Federação de Motociclismo premia campeões de 2019

Sharbel El Hajjar receberá o troféu de campeão da categoria 1000cc Pro no Paranaense de Motovelocidade, que teve as três etapas em Cascavel Crédito: J. Capreti/Divulgação

Sharbel El Hajjar receberá o troféu de campeão da categoria 1000cc Pro no Paranaense de Motovelocidade, que teve as três etapas em Cascavel Crédito: J. Capreti/Divulgação

A tradicional festa “Melhores do Ano”, promovida pela FPRM (Federação Paranaense de Motociclismo) para homenagear os destaques da última temporada, já tem data para acontecer. O evento será realizado no dia 14 de fevereiro com um jantar, a partir das 19h, no Restaurante Madalosso, em Curitiba.

Receberão troféus os atletas com as melhores campanhas nos campeonatos estaduais de 2019, sendo reconhecidos os três primeiros colocados em todas as categorias no Enduro FIM, no Enduro de Regularidade e na Motovelocidade, assim como os cinco mais bem posicionados no Velocross e no Motocross.

O evento irá reunir competidores, ex-atletas, familiares, patrocinadores, autoridades, representantes de entidades e demais apoiadores do motociclismo no Paraná.

Premiados do Enduro de Regularidade

Categoria Máster

1º) Emerson Loth

2º) Jony Stachechen

3º) Eduardo Hiert

Categoria Over 50

1º) Luiz Felipsen

2º) Marcos Szymiwski

3º) Rosni Ferreira

Categoria Sênior

1º) Anderson Muller

2º) Pericles Lopes

3º) Júlio Moreira

Categoria Júnior

1º) Gedeon Zilli

2º) Bruno Muller

3º) Vitor Neto

Categoria Novatos

1º) Eduardo Fronza

2º) Sandra Vasconcelos

3º) Wagner Rosa

Categoria Over 40

1º) Cláudio Hiert

2º) Márcio Souza

3º) Marcio Gaideski

Premiados do Enduro FIM

Categoria E1

1º) Romulo Bottrel

2º) Maycon Rodella

3º) Maiko Leal

Categoria E2

1º) Lucas Marques

2º) Márcio Algayer

3º) Caio Carneiro

Categoria E35

1º) Aparecido Rodrigues

2º) Fernando Spindler

3º) Hugo Queiroz

Categoria E45

1º) Gilberto Abramoski

2º) Leandro Spindler

3º) Cicero Kuntz

Categoria E4

1º) Matheus Marques

2º) Rodrigo Furchini

3º) João Zembruski

Premiados da Motovelocidade

Categoria 1000cc Pró

1º) Sharbel El Hajjar

2º) Leandro Buzinaro

3º) Eduardo Andrioli

Categoria 1.000cc Light

1º) Luís Henrique

2º) Everson Ferreira

3º) Renato Ivan

Categoria 1.000cc Máster

1º) Rene Ferreira

2º) Ricardo Gonçalves

3º) Carlos Gonçalves

Categoria 600cc Pró

1º) Pedro Valente

2º) Sandro Ribeiro

3º) Joaquim Fernandes

Categoria 600cc Light

1º) Rafael Oliveira

2º) Douglas Santos

3º) Thiago Louback

Categoria 600cc Máster

1º) Luciano Silva

2º) Marciano Branco

3º) Enio Wild

Categoria 250cc a 500cc

1º) Felipe Gonçalves

2º) Leopoldo Manela

3º) Lucas Minato

Categoria 300cc Light

1º) Maycon Benassi

2º) Gian Canavier

3º) Fábio Luiz

Premiados do Motocross

Categoria MX1

1º) Pepe Bueno

2º) Rafael Faria

3º) Vagner Lachi

4º) Tiago Garcia

5º) João Vargas

Categoria MX2

1º) Rafael Faria

2º) João Vargas

3º) Luiz Imbergue

4º) Matheus Zerbatto

5º) Otávio Pedro

Categoria MX3

1º) Willian Guimarães

2º) Vagner Lachi

3º) Luiz Fernando Orlando

4º) Marcelo Rodrigues

5º) Leandro Serrano

Categoria MX4

1º) Willian Guimarães

2º) Vagner Lachi

3º) Luiz Fernando Orlando

4º) Wilson Junior

5º) Thell Adur

Categoria MX45

1º) Willian Guimarães

2º) Claudiney Guasti

3º) Valdecir Oliveira

4º) Juarez Melo

5º) Wilson Junior

Categoria MX5

1º) Claudiney Guasti

2º) Irineu Minato

3º) Josias Grijota

4º) Elevir Paschuini

5º) Genesio Ferreira

Categoria MX Júnior

1º) João Vargas

2º) Otávio Pedro

3º) Eduarda Conzatti

4º) Lucas Santos

5º) Felipe Minato

Categoria MXF

1º) Tayná Zolet

2º) Camilla Dionísio

3º) Eduarda Conzatti

4º) Ana Letícia Watfe

5º) Carolina Dionísio

Categoria 150/85cc

1º) Otávio Pedro

2º) Alvaro Neto

3º) Kaua Lima

4º) Gabriel Louzano

5º) Hian Santos

Categoria 65cc

1º) Eduardo Volpato

2º) Kauã de Souza

3º) Marcos Leandro Filho

4º) Kevim Andrade

5º) Caio Grosbelli

Categoria FLN

1º) Fábio Brito

2º) José Divino Filho

3º) Fábio Sukekava

4º) Matheus Favero e Silva

5º) Matheus Gabriel Silva

Categoria Intermediária Especial

1º) Matheus Zolet

2º) Luiz Henrique Imbergue

3º) Matheus Zerbatto

4º) Helton Batista

5º) Rodrigo Hildebrand

Categoria Intermediária Nacional

1º) Vinícius Chagas

2º) Kleber Dutra

3º) Maicon Stuani

4º) Ivan Reis

5º) Rodolfo Amaral

Categoria Light

1º) Matheus Zolet

2º) Leandro Zonato

3º) Aristeu Junior

4º) Jeferson Keil

5º) Diego Folador

Categoria Minimotos

1º) Matheus Oliveira

2º) Caio Grosbelli

3º) Guilherme Buozi

4º) Kaian Brito

5º) Eduardo Bueno

Premiados do Velocross

Categoria VX1

1º) Rafael Faria

2º) Carlos Eduardo Franco

3º) Jacson Keil

4º) Matheus Zerbatto

5º) Jeferson Keil

Categoria VX2

1º) Rafael Faria

2º) Carlos Eduardo Franco

3º) Alex Junior

4º) Matheus Zerbatto

5º) João Victor Silva

Categoria VX3 Especial

1º) Leandro Cassarotti

2º) Renato Stachiw

3º) Márcio Lago

4º) Márcio Batista

5º) Anderson Camilo

Categoria VX3 Nacional

1º) Márcio Lago

2º) Sandro Alexandre

3º) Rodil Araújo

4º) Eduardo Pinheiro

5º) Fernando Ferreira

Categoria VX45 Especial

1º) Renato Stachiw

2º) Márcio Batista

3º) Alencar Krefta

4º) Márcio Borox

5º) Lauro Vonsovicz

Categoria VX45 Nacional

1º) Marcelo Marques

2º) Antonio Bueno

3º) Tony Jachtchechen

4º) Diogenes Maschio

5º) José Vitor Cit

Categoria VX4 Especial

1º) Márcio Lago

2º) Sandro Alexandre

3º) Cristiano Baptista

4º) Márcio Fernando

5º) Márcio Batista

Categoria VX4 Nacional

1º) Sandro Alexandre

2º) Márcio Lago

3º) Fernando Ferreira

4º) Antonio Bueno

5º) Eduardo Pinheiro

Categoria VX50 Especial

1º) Lauro Vonsovicz

2º) Marcelo Marques

3º) Márcio Fernando

4º) João Francisco Andrade

5º) Nasri Sarkiss

Categoria VX50 Nacional

1º) Marcelo Marques

2º) Dircel Cenci

3º) José Vitor Cit

4º) Marcos Augustin

5º) Renelso Júnior

Categoria VXF Especial

1º) Tayná Zolet

2º) Diane Lobchenko

3º) Tatiane Lobchenko

4º) Eduarda Conzatti

5º) Karina Pegoraro

Categoria VXF Nacional

1º) Mozara Bittencourt

2º) Ana Claudia Fietz

3º) Stefani Moreira

4º) Isabeli Fideski

5º) Gleicy Maiara

Categoria TR 50cc

1º) Pedro Miguel Alves

2º) Fabrício Ribeiro

3º) Lucas Guelhen

4º) Maria Eduarda Lima

5º) Tomás Melo

Categoria 230cc

1º) Rafael Faria

2º) Alex Júnior

3º) Carlos Eduardo Franco

4º) Jacson Keil

5º) Matheus Gabriel da Silva

Categoria 65cc

1º) Kauã Fernandes de Souza

2º) Vitor Oliveira

3º) Thomaz de Lima

4º) Lucas Matos

5º) Raoni Ramos

Categoria 85cc-VX Júnior

1º) João Vitor Silva

2º) João Vitor Lima

3º) Alvaro Cesar Neto

4º) Pedro Augusto Alberti

5º) Laura David

Categoria FLN

1º) Jacson Keil

2º) Luiz Gustavo Fila

3º) Everton Stracke

4º) Jocimar Ferreira

5º) Daniel Mohr

Categoria TR 125 Adulto

1º) Lucas Nogueira

2º) Rodil Araújo

3º) Jacson Keil

4º) Alex Júnior

5º) Luiz Gustavo Fila

Categoria Intermediária Especial

1º) Matheus Zolet

2º) Victor Tidre

3º) Jeferson Keil

4º) Gabriel Menegusso

5º) Matheus Gabriel Silva

Categoria Intermediária Nacional

1º) Gustavo Seizes

2º) Cleiton Marlon

3º) Rafael de Mello

4º) Vinícius Polli

5º) André Teixeira

Categoria Street 200cc

1º) Fabrício Rondoni

2º) Ademar de Lima

3º) Guilherme Minikovski

4º) Rafael Padilha

5º) Guilherme da Silva

Categoria TR 100cc

1º) Vitor Oliveira

2º) Raoni Ramos

3º) Luciano Gobor

4º) Pedro Miguel Alves

5º) Leandro Aparecido da Silva

Categoria FLN

1º) Jacson Keil

2º) Luiz Gustavo Fila

3º) Everton Stracke

4º) Jocimar Ferreira

5º) Daniel Mohr