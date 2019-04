FCC comemora vaga na Série D

Cascavel – Chamado de “primo rico” na cidade, o FC Cascavel comemorou como vitória o empate com o “primo pobre” Cascavel CR no último domingo, no Olímpico, pela última rodada do Paranaense de Futebol 2019.

É que o gol da igualdade saiu apenas aos 48min do segundo tempo e pode ter selado a vaga da equipe na Série D do Brasileiro 2020. Tanto que o time esticou uma faixa no campo comemorando a vaga ao fim do jogo.

Entretanto, a vitória do Rio Branco sobre o Cianorte, por 1 a 0, pode ter adiado essa conquista. É que o time de Paranaguá avançou à semifinal da Taça Dirceu Küger e com isso segue com chance de terminar como campeão da segunda metade do Estadual e disputar a final com o Toledo, garantindo, assim, a vaga na Série D no próximo ano.

A comemoração do FCC já ocorreu, mas pode ser confirmada, ou não, apenas no sábado, quando Athletico e Rio Branco disputarão a semifinal, na Arena da Baixada. Quem passar deste jogo decidirá o título da segunda metade do campeonato com quem passar de Coritiba x Londrina.