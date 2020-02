FC Cascavel faz “jogo chave” com PSTC no norte do Estado

Cascavel – Sensação do Paranaense de Futebol 2020, o FC Cascavel desafia o PSTC neste domingo (2), às 16h, no Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio, numa espécie de tira-teima no histórico do confronto.

Em duas edições do duelo, cada time venceu uma vez, e em casa. Os cascavelenses em 2016 (2 a 1) e os procopenses em 2017 (3 a 2). Além de desempatar a série, a Serpente Aurinegra quer carimbar sua vaga nas oitavas de final. O número mágico de pontos para isso é 12 – está a três dessa marca.

O FC Cascavel também busca outro feito inédito no campeonato. Depois de vencer pela primeira vez o dérbi cascavelense, o Operário e o Paraná Clube, a equipe aurinegra busca sua maior sequência de vitórias na competição. A campanha atual, com três triunfos consecutivos, é o recorde, empatado com feitos alcançados em 2018 e 2019.

De quebra, uma vitória neste domingo poderá render a liderança inédita do campeonato, mas desde que o Athletico seja derrotado no clássico com o Paraná Clube.