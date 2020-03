FC CASCAVEL | Com ação promocional, equipe quer lotar estádio

Disputando o Paranaense 2020 nas primeiras posições e equipe do interior do Estado que leva mais torcedor às arquibancadas, o FC Cascavel quer ainda mais gente no Estádio Olímpico neste domingo (8), dia no qual receberá o Londrina, pela 10ª e penúltima rodada da primeira fase.

A data coincidirá com o Dia Internacional da Mulher, e por isso a equipe cascavelense não cobrará entrada delas no estádio, mas pede a doação de um quilo de alimento não perecível e que estejam com a camisa da equipe aurinegra. Para os homens, os ingressos custam R$ 82 para as arquibancadas e R$ 32 para as cadeiras, mas esses valores caem para R$ 42 e R$ 17, respectivamente, para aqueles que estiverem com a camisa aurinegra.