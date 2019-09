Falta de equipamento no Salete redireciona pacientes ao São Lucas

Reportagem: Juliet Manfrin

Cascavel – A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) afirmou ao O Paraná, sobre a falta de um equipamento no Hospital Salete em Cascavel, que o aparelho de hemodinâmica está com problema e a previsão é que seja normalizado ainda hoje. “O hospital continua atendendo cardiologia clínica e assim como já foi feito em outras ocasiões, os pacientes que necessitam de atendimento específico cardiológicos com esse aparelho serão encaminhados para o Hospital São Lucas que dará prioridade para esses atendimentos”.

Ainda segundo a Secretaria, ela está em tratativas com autoridades e outros serviços para que se o problema permanecer, o fluxo de atendimentos seja refeito para que os pacientes não fiquem desassistidos. “Nenhum paciente ficou sem atendimento”.

Em casos de não atendimento, pede-se inclusive que seja feito um contato com a Sesa, no fale/conosco.