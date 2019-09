Sem receber,  médicos paralisam serviços no Hospital do Coração

O corpo clínico do Hospital do Coração, em Cascavel, paralisou os trabalhos neste sábado (14).

Há 30 dias eles divulgaram uma carta alertando para a situação precária, inclusive com a falta de recursos para trabalhar e atender os pacientes, além dos constantes atrasos no pagamento de salários.

No documento, eles pediam solução urgente para os problemas.

O prazo vence hoje.

Uma fonte que pediu para não ser identificada repassou a seguinte mensagem sobre a situação do hospital:

“Coisa simples

Só para avisar que paramos

O hospital está sem hemodinâmica

Sem cirurgia cardíaca e sem plantão conforme o comunicado entregue há 30 dias

Abraço

E que Deus nos ajude e aos pacientes”

A reportagem do jornal O Paraná tenta contato com as autoridades municipais e estaduais, assim como com a direção do hospital, para saber o que será feito especialmente com os pacientes.

As informações serão divulgadas assim que chegarem as respostas.

Reportagem em apuração.