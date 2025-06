Saúde mantém atendimento noturno para vacinação contra gripe em seis unidades de Cascavel

Cascavel - A Secretaria de Saúde vai manter o atendimento noturno exclusivamente para vacinação da influenza e atualização da carteirinha de imunizantes pendentes em seis unidades de saúde de Cascavel nesta semana.

As unidades vão atender unicamente para esse serviço: das 19h às 22h, até a próxima sexta-feira (27). Ao longo do dia, o atendimento segue normal. São elas:

Pacaembu;

Sanga Funda;

Cancelli;

Tio Zaca;

Cascavel Velho;

Santa Felicidade.

Vale destacar que a rede de saúde pública de Cascavel já conta com quatro unidades com atendimento noturno. Santa Cruz, Los Angeles, Neva e Nova Cidade atendem até 22h, com a rotina de vacinação já incorporadas nas atividades e assim seguirão. Dessa forma, os cascavelenses terão 10 unidades à noite à disposição para aplicação de vacina nos próximos dias, como vem acontecendo desde o dia 10 de junho.



As demais USFs e UBSs seguem com vacinação a partir das 8h até 15 minutos antes do fechamento de cada unidade. Hoje, chegaram 400 doses de vacina de influenza, que serão concentradas nas 10 unidades com atendimento noturno. Além disso, mais 500 imunizantes já foram confirmados para a cidade pelo Ministério da Saúde. As doses seguirão sendo aplicadas, conforme os estoques.

A orientação é que o cidadão leve a carterinha de vacinação para manter o documento atualizado, mas se não tiver, isto não será impedimento.