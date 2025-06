Paraná aplicou 3 milhões de vacinas contra a gripe; cobertura no grupo prioritário é de 48,06%

Curitiba - O Paraná já aplicou mais de 3 milhões de vacinas contra a gripe e é atualmente o terceiro estado com a maior cobertura do país. Segundo o Vacinômetro Nacional do Ministério da Saúde, até esta quinta-feira (26), foram registradas 3.101.900 doses aplicadas no Estado, com cobertura vacinal de 48,06% do grupo prioritário que inclui gestantes, crianças e idosos, atrás somente do Mato Grosso do Sul com 48,32% e Piauí com 51,51%.

Desde o início da campanha de vacinação, em abril, o Paraná já recebeu e distribuiu para os 399 municípios um total de 4.308.000 doses. Em números absolutos de aplicações, o Estado fica em 4º lugar, atrás do Rio Grande do Sul com 3.206.055 doses, Minas Gerais com 5.750.166 e São Paulo com 9.815.326. Em todo o país, o número de vacinas aplicadas é de 40.867.847, com cobertura geral de 41,28%.

“Já aplicamos 3 milhões de doses da vacina contra a Influenza e falta mais de 1 milhão. Vamos fazer chegar, tenho certeza que com o apoio dos municípios em uma grande corrente de ciência e saúde, vamos combater a gripe e as demais Síndromes Respiratórias Agudas Graves”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Dentro do grupo prioritário da vacinação, os idosos foram os que mais se vacinaram, com um total de 1.037.158 doses aplicadas e 51.56% de cobertura; seguido por crianças, com 325.102 doses aplicadas e 40,54% de cobertura, e gestantes, com 40.404 doses aplicadas e 38,51% de cobertura. A meta do Ministério da Saúde é atingir pelo menos 90% de cobertura em cada um dos grupos.

Do total, 1.407.448 vacinas foram aplicadas no público em geral, fora do grupo prioritário. Destes, a maioria tem entre 9 a 19 anos (311.447 doses aplicadas), seguida por pessoas com 50 a 59 anos (305.901), 40 a 49 anos (263.703), 30 a 39 anos (231.594), 20 a 29 anos (173.653) e menores de 9 anos (121.150).