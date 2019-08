Faculdade amplia acesso ao ensino superior para quem busca recolocação profissional

Na missão de ajudar na empregabilidade e na redução do desemprego no Brasil, a Unopar Cascavel apoia quem está em busca de trabalho e aposta no ensino superior para garantir uma formação de qualidade.

Até o dia 30 de setembro, quem não estiver trabalhando formalmente pode contar com a Bolsa Inclusão, que isenta o estudante de, no mínimo, duas mensalidades do curso. As vagas são limitadas e a iniciativa contempla formações nas modalidades presencial ou EAD (Ensino a Distância), mediante taxa de matrícula no valor a partir de R$ 59, com exceção dos cursos de Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia e Direito.

O benefício da Bolsa Inclusão Social poderá ser ampliado caso o interessado indique a instituição para outras pessoas que se matriculem a partir dessa recomendação. Nesses casos, o aluno que fez a indicação é isento do pagamento das mensalidades até o fim do ano.

A Bolsa Inclusão Social foi criada para incentivar quem está em busca de recolocação. “Uma vez dentro da instituição de ensino, as condições de voltar ao mercado aumentam exponencialmente. Além de capacitar o aluno por meio de um ensino de qualidade, temos ferramentas de network importantíssimas, como o Canal Conecta, em que empresas ofertam vagas no nosso portal de empregabilidade exclusivo para os estudantes da Unopar”, afirma o diretor Anderson dos Santos Stefanutto.

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) referentes ao segundo trimestre de 2019, atualmente há 12,8 milhões de pessoas sem emprego no País. Já a ABMES (Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior) apontou, em seu último estudo divulgado no fim de 2018, que 40% dos brasileiros precisam de apoio para pagar a mensalidade e que, para 24%, o acesso ao ensino superior só é viável por meio de descontos, bolsas de estudo ou financiamento.

Como participar

Para garantir o benefício, o interessado precisará apresentar a Carteira de Trabalho para comprovar que teve, ao menos, um vínculo empregatício anterior e que está momentaneamente desempregado. Outros documentos exigidos são: histórico escolar, CPF e documento original com foto.

Para mais informações sobre o programa, entre em contato com a instituição pelo WhatsAPP (45) 99916-3438; pelo e-mail jhonatam.muniz@unopar.com.br ou ainda direto na Unidade Lago da Unopar Cascavel (Avenida Rocha Pombo, 2.005).