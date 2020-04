Extensão da quarentena afeta o calendário da Federação Paulista

A decisão do Governo do Estado de São Paulo em estender a atual quarentena até o dia 22 de abril afetou o calendário de competições de quatro categorias supervisionadas pela Fasp (Federação de Automobilismo de São Paulo). Com isso, provas em Birigui, Interlagos, Itu e Tremembé não seguirão a programação homologada no início do ano.

As provas afetadas são a segunda etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo (19 de abril, em Interlagos), a segunda etapa da Copa Speed Park, a terceira etapa da Copa São Paulo Light de Kart (ambas no dia 18 de abril, em Birigui), a primeira etapa do Campeonato Paulista de Drift (dia 19 de abril, em Itu) e a segunda etapa do Campeonato Paulista de Arrancada (dia 19 de abril, em Tremembé). Até o momento, a próxima competição prevista para acontecer é a segunda etapa do Campeonato Paulista de Off-Road, que tem como data o dia 2 de maio e local a cidade de São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba.

José Aloizio Cardozo Bastos, presidente da Fasp, reitera a importância de seguir as recomendações dos órgãos oficiais de saúde e também do esporte: “O combate à disseminação do coronavírus exige a contribuição e a adesão de todos enquanto as medidas de isolamento estiverem em vigor. Assim, continuamos seguindo as recomendações sanitárias oficiais e a decisão da Confederação Brasileira de Automobilismo em evitar quaisquer atividades de pista, seja em competições, treinos ou testes. A Fasp, porém, continua atendendo seus filiados e colaboradores para esclarecer dúvidas e prestar atendimento pelo e-mail fasp@faspnet.com.br”.

Paulo Bento

Paulo Bento comemorou mais um aniversário ontem. Em função da quarentena para combater o coronavírus, o campeão passou o aniversário recluso. O bolo foi só com a esposa e os dois filhos.

Preparadores

Pilotos, pai de pilotos, patrocinadores e donos de equipes se mobilizam para ajudar os mecânicos e os preparadores. No momento, eles doam cestas básicas a aqueles que mais foram afetados pelo adiamento das corridas.

Pé de Chumbo

A diretoria da Associação de Kart Pé de Chumbo, responsável pela organização da Copa Sópneus Goodyear 2020, anunciou a suspensão do campeonato até maio por conta da pandemia do coronavírus. A decisão foi anunciada ontem pelo presidente Marcelo Marusso. Em sua 15ª temporada, o Pé de Chumbo teve apenas a etapa de abertura, no dia 8 de fevereiro, no Kartódromo San Marino, em Paulínia, com vitória do atual campeão Théo Pioli Trevisani. A rodada de março, marcada para o dia 21, em Araraquara, foi adiada. Para abril, não havia corrida programada e em maio seria em Limeira, no dia 16.

MotoGP

O início da temporada 2020 do MotoGP mais uma vez é adiado. Depois do adiamento dos GPs do Catar, Tailândia, Austin, Argentina, Espanha e França, a FIM (Federação Internacional de Motociclismo) anunciou o adiamento dos GPs da Itália (31 de maio) e da Catalunha (7 de junho) em função da pandemia do coronavírus. Os dirigentes só pretendem marcar as novas datas quando realmente as competições puderem ser realizadas.