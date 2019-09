Exame terá como foco conhecimentos objetivos

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano terá como foco conhecimentos objetivos. Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a preocupação do MEC será selecionar os melhores alunos para ocupar as vagas no ensino superior.

“Não vai cair ideologia, a gente quer saber de conhecimento científico, técnico, de capacidade de leitura, de fazer contas, de conhecimentos objetivos”, afirmou o ministro.

Ele acrescentou que o interesse do MEC é “simplesmente selecionar as melhores pessoas para ocupar as vagas nas faculdades. A nossa preocupação é mérito, só”.

Após polêmica envolvendo questões do Enem no ano passado, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), vinculado ao Ministério da Educação, criou, no início deste ano, um grupo responsável por “identificar abordagens controversas com teor ofensivo a segmentos e grupos sociais, símbolos, tradições e costumes nacionais” e, com base nessa análise, recomendar que tais itens não fossem usados na montagem do Enem 2019.

O ministro ressalta ainda que a aplicação do exame este ano está garantida.

Digitalização

A digitalização também chegará ao Enem, que, ano que vem, terá aplicação por computador realizada de forma piloto.

As provas

O Enem 2019 será realizado nos dias 3 e 10 de novembro em 1.727 municípios brasileiros. Mais de 5 milhões de pessoas farão o exame em 14 mil locais de aplicação de provas.

Quem já concluiu o ensino médio ou vai concluir este ano pode usar as notas do Enem para se inscrever no Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. Os estudantes podem ainda concorrer a bolsas de estudo pelo ProUni (Programa Universidade para Todos) e podendo ser beneficiados pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Reta Final Enem 2019: As cinco principais dúvidas

Com quase um mês restante para a prova do Enem, marcado para os dias 3 e 10 de novembro, muitos estudantes ainda têm dúvidas sobre qual a melhor forma de organização para estudar o máximo de conteúdo possível antes do exame.

O professor Gilberto Augusto, fundador da plataforma de estudos Aprovação 360º, responde a cinco dúvidas bastante comuns neste período, e que podem ajudar a muitos alunos:

1) Como saber que conteúdo estudar primeiro?

“A melhor forma é utilizando o método PRD – Peso, Recorrência e Dificuldade, já que o Enem atribui pesos diferentes para cada área do conhecimento de acordo com o curso desejado. Dessa forma, é possível identificar as matérias de maior importância, conforme o ‘peso’”, explica Gilberto Augusto. Além disso, o exame cobra mais determinadas matérias em detrimento de outras. “Em biologia, todo ano cai ecologia. Já em física, eletrodinâmica”, exemplifica. Assim, basta se atentar às matérias mais comuns e que têm mais chances de serem cobradas – “recorrência”. E, por último, a “dificuldade” que é mensurada pela observação dos conteúdos que se erra em provas e simulados, por exemplo: “O caminho é estudar a matéria de maior peso, as matérias mais recorrentes e aquilo em que se tem dificuldade”, lista o professor, que já impactou mais de 5 mil estudantes no caminho à aprovação por meio da plataforma Aprovação 360º.

2) Ainda é preciso resolver simulados?

Para o professor Gilberto Augusto, o aluno precisa introduzir uma estrutura de realização de simulados em sua rotina. “É indispensável a realização toda semana, mesmo na reta final. Ao fazer o simulado no sábado, por exemplo, no domingo o aluno precisa avaliar as questões que errou na prova, pois estas são as dificuldades dele. Se não verificar quais conteúdos está errando, possivelmente também não os acertará no dia do Enem”, aponta.

3) Como lidar com os temidos “apagões” na hora da prova?

Nada é mais forte do que ter um planejamento de estudos correto, de forma constante. “O dia da prova, nada mais é do que uma consequência do trabalho que vem sendo executado ao longo do ano. Os chamados ‘apagões’ são muito normais, por conta de ansiedade e medo durante a prova. No entanto, estas condições fazem parte de todo estudante que presta o exame”, afirma. Gilberto Augusto ressalta como dica: “Não pense como fará para controlar um apagão, e sim, estude para não ter apagão durante a prova, já que este nada mais é do que uma forma de conteúdo. Então, se estudado, não será esquecido e as questões serão resolvidas”.

4) Como lidar com as temáticas de atualidade na reta final?

“O aluno precisa fazer uma curadoria e estudar as temáticas atuais com cautela. Hoje, a internet é fonte infinita de informação. Contudo, o recomendável é que seja feito o ‘Mapa 3C’. Neste mapeamento, o aluno vai definir quais são os conteúdos (primeiro C) que serão lidos durante a semana, sendo indicado que estes estejam alinhados aos temas de redação. Definidos os conteúdos, os canais (segundo C) para estudo devem ser selecionados, como: poadcasts, youtube, livros e revistas. Feito isso, é indispensável que o estudante realize o calendário (terceiro C), isso é, organize o dia da semana e o horário nos quais ele vai adquirir o conteúdo pretendido”, recomenda.

5) Qual o caminho para a redação nota 1000?

Para obter a nota máxima na redação do Enem, é preciso ter bastante repertório sociocultural. Um dos caminhos, segundo o Fundador da Plataforma de Estudos Aprovação 360º, é escrever sobre temas diferentes toda semana e ir armazenando essas informações em um caderninho de repertório sociocultural, que pode revisto. Além disso, a recomendação é de muito treino para estrutura bem o texto dissertativo.