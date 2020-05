EUA antecipam em um dia restrição à entrada de brasileiros

A Casa Branca divulgou nesta segunda-feira (25) um comunicado antecipando para esta terça o início de novas restrições de viagens do Brasil aos Estados Unidos. As restrições, que constam em decreto assinado pelo presidente Donald Trump, entram em vigor às 23h59 de terça, no horário da Costa Leste norte-americana. Anteriormente, elas começariam na sexta-feira, dia 29.

A partir desta terça não poderão entrar nos EUA estrangeiros que tiverem passado pelo Brasil nos últimos 14 dias antes de tentarem ingressar no país, com algumas exceções (residente nos EUA ou casados com americanos ou com residência permanente no país).