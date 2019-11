Estudantes socializam conhecimento na Sipat de supermercados

Colaboradores do Primato Supermercado

A Unipar é referência quando o assunto é projetos de extensão. Por isso, tem sido chamada para participar de diversos eventos de empresas e órgãos públicos, levando serviços e orientações que buscam melhorar a qualidade de vida da população.

Uma das ações realizadas recentemente contemplou os funcionários dos supermercados Allmayer e Primato, de Toledo e Vera Cruz do Oeste. A Unipar foi convidada para a Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho) das duas empresas, onde as equipes de professores e estudantes ofertaram serviços de saúde: palestra sobre atividade física e qualidade de vida, teste de glicemia e aferição da pressão arterial, além de orientações.