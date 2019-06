Estradas rurais são entregues em Cascavel 

O prefeito Leonaldo Paranhos e o secretário de Agricultura, Nei Haveroth, entregam nesta quarta-feira (19) mais de 17,5 quilômetros de melhorias em estradas rurais em três distritos. São R$ 1.846.667,35 em investimentos que beneficiam moradores dos distritos de Espigão Azul/Colônia Melissa, a comunidade de Linha Velha/Rio do Salto e de Rio das Flores, no Distrito de Juvinópolis.

As obras em Espigão Azul e Rio do Salto fazem parte do convênio de R$ 26.619.297,10 firmado entre o Município e a Itaipu Binacional.

Em Espigão Azul, a entrega será às 10h, próximo à sede na estrada Espigão Azul/Colônia Melissa.

No Distrito de Rio do Salto a entrega será às 14h, no Salão Comunitário de Linha Velha, estrada rural que recebeu um trecho de 10.503 metros de adequação e cascalhamento.

No Distrito de Juvinópolis serão entregues 1.050 metros de adequação e pavimentação poliédrica da Estrada Rural Rio das Flores em ato às 16h, no início da Estrada Rural Rio das Flores.