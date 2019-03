Estão abertas inscrições para o programa de projetos de inovação

Está aberto o prazo para apresentação de projetos ao Programa Sinapse da Inovação Paraná. Trata-se de uma parceria entre a Fundação Araucária e a Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (Certi), que pretende estimular a criatividade e o empreendedorismo. O programa é dividido em três fases e terá um investimento do Governo do Estado de até R$ 4 milhões.

O objetivo é transformar as ideias inovadoras em empreendimentos que incorporem novas tecnologias aos setores econômicos relevantes da economia paranaense.

O edital faz parte de um novo conjunto de iniciativas da Fundação Araucária, visando a construção de Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação (NAPIs) no Paraná.

“Vamos priorizar a criação de riqueza e bem-estar ao cidadão paranaense, a partir do fortalecimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão das instituições de ciência, tecnologia e inovação do Paraná. Sempre em harmonia com as demandas de desenvolvimento e as especificidades regionais do Estado”, disse o presidente da Fundação Araucária, Ramiro Wahrhaftig.

Com base na análise do Ecossistema de Inovação do Estado do Paraná feita pela Certi, as áreas e setores priorizados para serem apoiados com recursos financeiros de programa são os seguintes: Agronegócio, Biotecnologia, Construção Civil, Economia Criativa, Economia Verde, Educação, Eletroeletrônicos, Energia, Mecânica e Mecatrônica, Mobilidade e Transportes, Químico e Materiais, Saúde e Bem-Estar, Tecnologia de Alimentos, Tecnologia da Informação e Comunicação e Turismo.

Serão três fases eliminatórias em que os projetos devem ser submetidos. A primeira já está com inscrições abertas até o dia 3 de maio para a apresentação de ideias inovadoras. A divulgação dos projetos aprovados será em 10 de junho.

Na segunda serão submetidos os projetos de empreendimento de 10 a 24 de junho. O resultado será divulgado em 29 de julho. A última fase receberá os projetos de fomento de 29 de julho a 12 de agosto. A divulgação do resultado final acontece até 27 de setembro.

Durante as três fases da seleção, os proponentes receberão capacitações presenciais ou online, com o intuito de alinhar alguns conceitos importantes, para que possam aprimorar suas ideias e projetos. Serão contemplados até cem projetos de inovação com recursos de até R$ 40 mil como subvenção econômica. As propostas deverão ser apresentadas por meio do Portal Sinapse da Inovação www.sinapsedainovação.com.br/pr.

Mais informações estão disponíveis no site www.fappr.pr.gov.br no link programas no edital Sinapse da Inovação.