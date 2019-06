Estados Unidos e Chile fecham a segunda rodada da Copa feminina

Equipes do Grupo F entram em campo, neste domingo (16), para encerrar a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol Feminino.

Estados Unidos e Suécia venceram o primeiro jogo e cada uma tem três pontos. No saldo de gols, as americanas levam vantagem. Se vencerem hoje, as duas seleções estarão classificadas para a próxima fase do Mundial.

Confira os jogos deste domingo na Copa da França 2019:

Suécia x Tailândia

O jogo está marcado para às 10h, no estádio de Nice, em Nice.

Retrospecto: as adversárias nunca se enfrentaram.

Estados Unidos x Chile

Para fechar a rodada, Estados Unidos e Chile jogam às 16h, no estádio Parc des Princes, em Paris.

Retrospecto: As duas equipes já se encontraram duas vezes em jogos amistosos no ano passado. As americanas venceram as duas partidas e somam sete gols.

Veja como foi a primeira rodada do Grupo F:

Chile 0 x 2 Suécia

Estados Unidos 13 x 0 Tailândia