Estado lança edital para venda de 24 imóveis públicos sem uso

A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência lançou o Edital de Concorrência Pública 37/2019 para a venda de 24 imóveis públicos que estão sem uso. Juntas, as propriedades têm valor total de R$15.456.229,50. O formato da licitação é a apresentação da maior oferta a partir do mínimo estipulado.

“O Departamento de Patrimônio tem feito um grande trabalho para cadastrar e regularizar todos os imóveis pertencentes ao Estado. A partir desse trabalho foi possível identificar aqueles que não têm destinação pública ou necessidade de utilização pelo Estado, possibilitando a sua alienação, via licitação”, afirma o diretor-geral da Secretaria da Administração, Bráulio Cesco Fleury.

Os imóveis disponíveis para venda estão localizados nos municípios de Curitiba, Araucária, Bocaiuva do Sul, Campo Largo, Colombo, Guaraqueçaba, Lapa, Guaratuba, Morretes, Piraquara, Rio Negro, Rolândia, Cruzeiro do Iguaçu, Primeiro de Maio, Maringá, Cornélio Procópio, Rancho Alegre e Assaí.

A alienação dos imóveis faz parte do processo de otimização de uso dos espaços públicos do Estado, que está entre as propostas do Plano de Governo do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. “Com a alienação dos imóveis sem uso, o Estado deixa de despender recursos de manutenção e conservação e, por outro lado, obtém recursos para novos investimentos em áreas essenciais para a população”, afirma Fleury.

LICITAÇÃO – A sessão pública para abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e habilitação será no dia 21 de outubro de 2019, às 14 horas, no Palácio das Araucárias, em Curitiba. O edital com os detalhes do certame pode ser consultado no Portal da Transparência.

No site da Secretaria da Administração e da Previdência é possível consultar as informações de todos os imóveis que estão sendo vendidos, bem como fotos atualizadas das propriedades. Clique AQUI