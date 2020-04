Estado cancela Jogos Escolares 2020

Curitiba – Com todas as ações voltadas ao enfrentando da pandemia do novo coronavírus, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte optou por cancelar a edição 2020 dos Jeps (Jogos Escolares do Paraná), em todas as etapas. O anúncio foi feito nessa quinta-feira (2) pela Superintendência Geral do Esporte.

Por enquanto, os demais Jogos Oficiais permanecem apenas suspensos e está sendo feito um estudo para um novo calendário, caso a caso. Contudo, essa reestruturação depende em especial do calendário escolar, visto que a maioria dos eventos utiliza as escolas como alojamento para as delegações.

“São atitudes excepcionais e absolutamente necessárias. Porém, tomados os devidos cuidados no atendimento à sociedade naquilo que, neste momento, é prioridade, e passada essa que é a grande crise mundial das últimas décadas, o esporte voltará mais forte. Afinal, ele será uma das mais importantes ferramentas de retomada da qualidade de vida de nossa gente, respeitando sempre o seu legado como ferramenta na melhora da saúde e da educação de todos, além de fundamental papel no fomento da economia do Paraná”, informou a secretaria estadual, em nota.