Espaço Apaexonados: Arraiá APAExonado supera as expectativas

A imprensa de Cascavel convidou e a população atendeu. No sábado (15), o ginásio de esportes da Apae ficou lotado para prestigiar mais uma edição do Arraiá APAExonado, organizado pela Apae de Cascavel com apoio de empresas parceiras responsáveis pelas barracas típicas.

A tarde festiva contou com várias apresentações de dança de alunos da Apae e de escolas da cidade. A animação teve à frente o diretor da Apae Nilson Silva, que dividiu o palco com comunicadores como Leandro Bruning, da Rádio Colméia; Oziel Luiz, o Batatinha da TV Tarobá; Ado Junior, da Rádio Norte FM, e Lourival Giansante e Kelly Cristina, da Tarobá FM.

Os recursos angariados com a comercialização das iguarias típicas da época vão contribuir para a construção do novo Centro de Saúde da Apae.

Arraiá Azul diverte alunos autistas

Oferecer bem-estar aos alunos é um dos pilares que sustentam o trabalho desenvolvido pela Apae de Cascavel. Pensando nisso, o setor das salas adaptadas para alunos com TEA (Transtorno Espectro Autista) promoveu no dia 13 de junho – nos períodos da manhã e da tarde – o Arraiá Azul.

As atividades contaram com a supervisão da coordenadora Jane Müller, que explica o motivo de idealizar uma festa junina própria aos alunos com TEA: “Com o total aval dos pais, decidimos promover uma festa separada à da Arraiá APAExonado pelo fato de que os alunos possuem hipersensibilidade em ambientes com muito barulho, aglomeração de pessoas a estímulos visuais, situações que, para eles, seriam prejudiciais”.

O que não faltaram foram comidas típicas juninas e muito dança no Arraiá Azul.