Espaço ApaeXonados: Apae destaca campanha “Eu ajudo na lata!”

O envolvimento das empresas e da sociedade tem feito a diferença na campanha Eu ajudo na lata!, criada pela Unimed como uma ação solidária e que ganhou um viés sustentável por conta do reaproveitamento de lacres de latas de alumínio que são comercializados e, com os recursos, são adquiridas cadeiras de rodas e itens de acessibilidade para entidades de Cascavel.

O presidente da Apae de Cascavel, Evilasio Schmitz, considera a campanha fundamental em relação ao acesso das pessoas com deficiência, seja pelas cadeiras ou pelos itens de acessibilidade. “Nesse sentido, a participação da comunidade é muito importante para que essa campanha continue a beneficiar muitas pessoas”, salienta.

Nos anos de 2015 e 2017, a Apae recebeu da campanha itens de acessibilidade.

Histórico

Desde o início da campanha, o Eu ajudo na lata! já beneficiou sete instituições de Cascavel e região. A união de todos possibilitou a arrecadação de 1.772,8 quilos de lacres, permitindo a aquisição de 22 cadeiras de rodas.

Ao início de cada edição, a Unimed Cascavel realiza uma pesquisa com o público para escolher as entidades a serem beneficiadas. As entidades beneficiadas neste ano são: Apaes de Cascavel, Guaraniaçu, Corbélia, além da Uopeccan, Abrigo São Vicente de Paulo, Hospital Universitário, Unidades de Pronto-Atendimento e Instituto Sicoob.

A campanha tem o envolvimento das entidades e dos alunos das escolas estaduais da cidade, que também estão dedicados a coletar os lacres e a fortalecer o Eu ajudo na lata!

Nesta edição, já foram coletados mais de 300 quilos de lacres.

Arte e interação no MAC

O MAC (Museu de Arte de Cascavel) recebeu recentemente a visita dos alunos da Apae de Cascavel. Na oportunidade, eles acompanharam as exposições simultâneas e ficaram encantados com as obras expostas. Os alunos participaram da visita monitorada, orientada pelo museólogo Marcos Antonio Mota. Ele apresentou as técnicas utilizadas nas obras dos artistas Ariel Busquila, Jussara Marangoni, Leandro Rodrigues Dias e Tatiana Cipoli. Os alunos visitaram também a Sala de Cerâmica Paraguai, como parte do acervo do MAC. Para finalizar, participaram de uma oficina de colagem.