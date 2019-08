Espaço ApaeXonado: Semana Nacional da Pessoa com Deficiência começa em Cascavel

A Apae de Cascavel dá início nesta quarta-feira (21) à programação oficial em alusão à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, com atividades recreativas, culturais e de orientação ocorrendo até 31 de agosto.

Neste ano, o tema escolhido pela Federação Nacional das Apaes é “Família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas”. “As políticas públicas são cada vez mais necessárias em um mundo moderno e crescente, carente de ações que contemplem a população com os olhos voltados para o futuro nas questões pertinentes à pessoa com deficiência”, destacou Evilasio Schmitz.

A programação do primeiro dia da semana começa já de manhã, com uma sessão de cinema. A tradicional missa em ação de graças será celebrada à tarde, na Paróquia São José Operário.

Amanhã os alunos da Apae vão testar suas habilidades nas pistas de boliche do Strike Big, como turmas pela manhã e à tarde. Paralelamente, os alunos autistas vão participar por um city tour nos principais pontos turísticos da cidade.

A programação tem continuidade na sexta-feira, com a participação do Cras, que cederá o espaço para a equipe de assistência social da Apae de Cascavel abordar o trabalho desenvolvido no setor, com média de 730 atendimentos/mês dentro de uma proposta de incentivo à inclusão.

O sábado está reservado para muita emoção e adrenalina, com o Passeio Ecológico de Jipe, com largada às 14h na Associação dos Jipeiros. No dia 26, os alunos da educação infantil e do ensino fundamental participam de recreação no Top Kids DB Cascavel. No dia 27, na Apae, os alunos da educação infantil assistem a uma contação de histórias, com a professora Ruti Maria.

Já no dia 28, no ginásio do Centro Esportivo Ciro Nardi, os alunos novamente estarão envolvidos em atividades recreativas. No mesmo dia, pela manhã e à tarde, haverá palestra direcionada às famílias, com o tema principal da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, envolvendo as políticas públicas.

O dia 28 ainda terá uma programação dedicada aos autistas, com atividades recreativas no Seminário São José, e, no dia 31 de agosto, outra programação de destaque, com a Capoeira Inclusiva APAExonada, com batizado e troca de faixas, sob a regência do Mestre Ciência, o professor Orli Santos Rosa.

Acic na Apae

A Apae de Cascavel sediou recentemente uma reunião descentralizada da diretoria-executiva da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel), sob a presidência do contabilista Michel Lopes. A comitiva de empresários foi recepcionada pelo presidente da Apae de Cascavel, Evilasio Schmitz, e membros da diretoria da instituição, em um espaço preparado no refeitório. Logo após, os membros da Acic visitaram a área onde será construído o centro de saúde.