Epidemia: Medianeira confirma 3º óbito por dengue

Reportagem: Josimar Bagatoli

Medianeira – A Secretaria Estadual da Saúde liberou a primeira etapa de verbas para o fortalecimento das ações de atenção e vigilância em saúde nos municípios devido à epidêmica de dengue. Foram liberados R$ 794 mil para despesas de custeio a 35 municípios, dos quais seis são do oeste. A verba deve ser usada para capacitações das equipes de atenção e vigilância, serviços de terceiros, inclusive a prestação de serviços de assistência ao paciente com dengue; confecção e reprodução de material informativo; manutenção de veículos e equipamentos; terceirizados para serviços de vigilância e até combustível. Ao todo, serão liberados R$ 3,301 milhões para ações de enfrentamento da dengue em 118 cidades.

Pelo último boletim, o Paraná tem 44,4 mil casos confirmados de dengue e 113,4 mil notificações. São 31 óbitos confirmados no Estado, sendo oito no oeste: três em Medianeira, um em Foz do Iguaçu, um em Jesuítas, um em Guaíra e dois em Marechal Cândido Rondon.

Segundo a Secretaria de Saúde de Medianeira, a terceira vítima é Nelsa Aparecida Rodrigues, que faleceu em menos de 24 horas após dar entrada na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento). Ela apresentava comorbidades, o que intensificou os efeitos da doença. É a segunda paciente com menos de 45 anos que falece em decorrência da doença no Município. O primeiro caso é de um homem de 90 anos.

Com 214 casos confirmados, Medianeira passou do estado de alerta para epidemia e também buscará verbas para agir contra o mosquito Aedes aegypti.

Na UPA há um médico e uma equipe apenas para atender os casos suspeitos de dengue. A UBS Central também tem regime de plantão. O Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz tem um setor dedicado aos atendimentos, mas está com a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) lotada. “É um motivo de preocupação, pois em um curto prazo tivemos três óbitos por dengue. Os pacientes estão evoluindo muito rápido, uma situação confirmada em todo o Estado. Nosso problema é a falta de leitos para atender os casos graves”, afirma a médica Jacilene de Souza Costa.

Repasse a municípios do oeste

Cidade incidência Repasse

Iguatu 221 casos R$ 18.035,77

Santa Tereza do Oeste 127 casos R$ 18.518,31

Missal 149 casos R$ 18.549,86

Itaipulândia 100 casos R$ 18.565,75

Cafelândia 258 casos R$ 18.980,70

Santa Terezinha de Itaipu 206 casos R$ 19.312,53