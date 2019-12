Entrevista com o jornalista JJ Duran

O jornalista JJ Duran será homenageado na próxima quinta-feira (12) às 19h30, com o título de cidadão honorário do Estado do Paraná, pela Assembleia Legislativa. A homenagem proposta pelo deputado Márcio Pacheco será entregue na Câmara de Vereadores de Cascavel.

Durante o regime autoritário argentino, o jornalista J J Duran foi exilado do país. Após perseguições políticas, teve o mandato de deputado federal cassado e ficou preso por quatro anos. Viveu na Europa, África e depois chegou ao Brasil em 1980 – que acolheu o jornalista.