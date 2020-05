Engenheiros detalham obras do Trevo Cataratas e duplicação da BR 277 em Cascavel

As obras do Trevo Cataratas em Cascavel, fazem parte do acordo de leniência firmado pelo Ministério Público Federal, Governo do Paraná e Concessionária Ecocataratas. De acordo com Sílvio Caldas, diretor-superintendente da concessionária, o projeto executivo deve ser concluído até o dia 2 de julho e, a partir daí, a obra deve ter início no máximo em 90 dias. A expectativa é concluir a obra em até dois anos.

O projeto foi elaborado buscando reduzir os impactos aos usuários das rodovias que passam pelo trevo, já que pelo local chegam a transitar diariamente 45 mil veículos. A movimentação, durante as obras, vai acontecer como um anel viário.

No evento, também foi apresentado o projeto de conclusão do viaduto Olindo Periolo, ligando os bairros Pacaembu e Cascavel Velho. O viaduto foi inaugurado em 2017, mas o projeto original não previu alças de acesso para a BR-277. Agora, as alças serão construídas, um investimento de aproximadamente R$ 20 milhões.