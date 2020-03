Emendas parlamentares de Pacheco vão beneficiar 22 escolas em Cascavel

Deputado Marcio Pacheco com a diretora auxiliar do Colégio Wilson Joffre, Clair Fátima da Silva Santos, durante visita à escola - Foto: João Guilherme

Deputado Marcio Pacheco com a diretora auxiliar do Colégio Wilson Joffre, Clair Fátima da Silva Santos, durante visita à escola - Foto: João Guilherme

Um investimento de R$ 1,055 milhão vai beneficiar 22 escolas estaduais em Cascavel. Os recursos são oriundos de emendas do deputado Marcio Pacheco (PDT) que estão sendo liberadas pelo governo do Estado, conforme as necessidades dos beneficiados.

O deputado tem se reunido com as direções das escolas para acompanhar e fiscalizar a destinação correta desses recursos. Na semana passada, por exemplo, Pacheco esteve com a diretora auxiliar do Colégio Estadual Wilson Joffre, Clair Fatima da Silva Santos.

A emenda destinada para o estabelecimento de ensino é de R$ 50.000,00. O valor, segundo a diretora auxiliar, será destinado para reformas. “Queremos agradecer a doação para a escola que, com certeza, vai agregar muito ao colégio que carece de muitas obras de infraestrutura”, afirma Clair Fatima.

O Wilson Joffre é um dos colégios mais antigos de Cascavel, tendo sido criado em 21 de dezembro de 1959. Ele conta com cerca de 1.800 alunos distribuídos nos ensinos fundamental e médio.

Na visita feita pelo deputado na semana passada, a direção da escola solicitou ainda o apoio para que o telhado do antigo ginásio esportivo da Escola Washington Luiz seja doado ao Wilson Joffre. O material está sem uso desde que a escola foi demolida.

Pacheco recebeu o pedido e vai articular uma ação com o governo do Estado para efetivar a doação.

Recentemente, o parlamentar esteve reunido com os diretores das escolas estaduais no NRE (Núcleo Regional de Educação), para discutir sobre as estruturas físicas e as demandas das unidades educacionais de Cascavel.

A chefe do Núcleo Regional de Educação, professora Luciana Paulista, elogiou a iniciativa do deputado: “Esses recursos estão sendo liberados por lotes e são importantes para as escolas. Elas têm liberdade para definir onde vão investir. É um trabalho feito pelas direções, pelas Associações de Pais e Mestres e pelos Conselhos Escolares”, afirma Luciana.

“É uma grande alegria poder contribuir com a educação, que tem um retorno garantido para o desenvolvimento de uma nação. Por isso, esses recursos chegam no momento certo. São investimentos que fazem a diferença e vão auxiliar na melhoria da infraestrutura e até mesmos dos projetos pedagógicos”, ressalta Pacheco.

Além de Cascavel, as emendas do deputado vão beneficiar outros municípios, como Santa Tereza do Oeste, Cafelândia e São Miguel do Iguaçu. Em Cafelândia, por exemplo, foram destinados R$ 98.000,00 para a reforma de duas salas de aulas no Colégio Estadual Benjamin Motter, que está localizado no Distrito Central Santa Cruz.

Em Santa Tereza, o Colégio Estadual também vai contar com R$ 50.000,00 para investimentos.

Confira a lista das escolas beneficiadas em Cascavel

NOME VALOR

Carmelo Perrone R$ 55.000,00

Jardim Clarito R$ 50.000,00

Consolata R$ 50.000,00

Brasmadeira R$ 50.000,00

Jardim Interlagos R$ 50.000,00

Olívio Fracaro R$ 50.000,00

Santos Dumont R$ 50.000,00

Horácio dos Reis R$ 50.000,00

Wilson Joffre R$ 50.000,00

Eleodoro Ébano Pereira R$ 50.000,00

Castelo Branco R$ 50.000,00

Costa e Silva R$ 50.000,00

Otávio Tozzo R$ 50.000,00

São Cristóvão R$ 50.000,00

Ângelo Baggio Orso R$ 50.000,00

São João do Oeste R$ 50.000,00

São Salvador R$ 50.000,00

Marilis Pirotelli R$ 50.000,00

Professor Francisco R$ 50.000,00

Victorio Abrozino R$ 50.000,00

Cataratas R$ 50.000,00

TOTAL R$ 1.055,000