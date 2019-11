Em meio à denúncia de leitos vazios, comissão inicia varredura no HU

Reportagem: Cláudia Neis

Cascavel – Uma equipe da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) começa hoje (6) o acompanhamento e análise dos processos, contratos e fluxos dentro do HU (Hospital Universitário) de Cascavel. O processo de acompanhamento terá início com uma visita técnica na unidade, agendada para o início da tarde.

A ação chamada pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, de “choque de gestão” – na prática é uma revisão de tudo o que acontece no hospital – é uma resposta ao pedido de intervenção no HU feito por vereadores diante de diversos problemas encontrados no hospital.

Negligência

Na segunda-feira (4), os vereadores da Comissão de Saúde registraram boletim de ocorrências por conta de imagens e informações divulgadas pelo HU em uma reportagem exibida por uma televisão local em que apareciam corredores lotados de macas só que, em fiscalização da 10ª Regional de Saúde, na mesma data, cerca de 30 leitos vazios foram encontrados, 11 deles completamente vagos.

A situação foi registrada após a direção do HU suspender a realização de cirurgias eletivas alegando superlotação devido a casos urgentes que foi obrigado a receber por ordem da 10ª Regional.

No fim da tarde de ontem (5), o diretor-geral do HU, Edison Leismann, divulgou artigo no qual diz que acontece diariamente uma média de 40 altas, mas que esses leitos não ficam vazios, pois precisam ser higienizados para serem novamente ocupados. E que normalmente já há pacientes da regulação em trânsito nesse momento. Ele cita ainda que os leitos são divididos em especialidades e que na data citada pelos vereadores havia leitos vagos em especialidades para as quais não havia pacientes na fila de regulação.

Alívio na regulação

A reportagem apurou que o Consamu encaminhou durante o fim de semana ao HU 30 pacientes de Cascavel, muitos que aguardavam havia dias nas UPAs. “Trabalhávamos com 150 casos pendentes por dia. Chegamos a 96, hoje (5) estamos em torno de 110”, disse o diretor técnico do Consórcio, Rodrigo Nicácio. Esses números se referem a toda a macrorregional de regulação.

Outra informação apurada é que uma equipe da 10ª Regional de Saúde tem realizado desde o último sábado (2) uma espécie de auditoria diária em todos os hospitais e que informa à regulação os leitos que estão ocupados e os que estão vagos, para os quais são imediatamente encaminhados pacientes.

Pacientes cardíacos

Em uma reunião na manhã de ontem (5), com a presença de diretores dos hospitais conveniados ao SUS, representantes dos Conselhos de Saúde de Cascavel e Toledo e o promotor da Saúde Ângelo Mazzuchi, ficou definida nova estratégia de regulação de pacientes cardíacos com infarto agudo do miocárdio: por ordem de regulação, os dois primeiros pacientes serão encaminhados ao Hospital do Coração (Salete), o próximo ao Hospital São Lucas, o próximo ao Hospital do Coração, na sequência um ao HU, um ao HC e outro ao São Lucas, daí reinicia o fluxo. A ideia é agilizar a regulação dos pacientes cardíacos, já que geralmente são as situações mais urgentes, e evitar que a regulação fique refém de apenas um hospital, assim como o acúmulo de casos em uma mesma unidade.