Sinalização viária: Detran destina R$ 45 mi para 100 cidades no Oeste e Sudoeste

Cascavel e Paraná - O presidente do Detran-PR, Santin Roveda, esteve nesta quinta-feira (3) em Cascavel para apresentar o convênio destinado à qualificação da infraestrutura de trânsito aos gestores de aproximadamente 100 municípios das regiões Oeste e Sudoeste, abrangendo as prefeituras da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) e da Amsop (Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná).

Ao todo, foram investidos R$ 45 milhões em convênios já firmados ou em processo de assinatura com as prefeituras, com previsão de início das obras ainda em julho. Os municípios contemplados desenvolveram os projetos conforme as normas da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), enquanto o Detran-PR destinou os recursos e será responsável pela execução das obras de instalação da sinalização vertical e horizontal.

“Nossa meta é atender os 399 municípios do Paraná, ajudando as administrações municipais a melhorar sua infraestrutura viária, garantindo segurança tanto para os motoristas quanto para os pedestres, evitando sinistros de trânsito e salvando vidas”, afirmou o presidente Santin Roveda.